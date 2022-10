Berlusconi | “Con la Meloni stiamo lavorando per governo di alto profilo Priorità al caro energia”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Al termine dell’incontro con la leader di Fdi,ha abilmente evitato di lasciare dichiarazioni ai giornalisti, salvo poi, attraverso la sua pagina Fb, scrivere: “Ho incontrato Giorgiaa Roma.insieme per dare il più presto possibile all’Italia unforte, coeso e diche sappia affrontare le urgenze sin da subito. Per questo motivo, Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.: “Abbiamo fatto il punto sulleche il nuovodovrà affrontare, a partire dal” Quindi, ...

Roma 17 ottobre 2022 Il Presidente di Forza Italia Silviosi è recato nella sede di Fratelli d'Italia a via della Scrofa per incontrarsila Presidente di FdI Giorgia Meloni, la quale lo ha accolto nell'atrio del palazzo al suo arrivo. Il ...Questo il messaggio diaffidato ai profili social. 'Per questo motivo - aggiunge - Fratelli d'Italia e Forza Italia si presenteranno uniti,le altre forze della coalizione, alle ...Uniti da Mattarella. È questa la notizia che esce dall’atteso incontro tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni nella sede di Fratelli d'Italia. Lo sgarbo del mancato voto a Ignazio ...È “tregua” nel centrodestra dopo la “lite a distanza” tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. In apparenza pare esserci un clima di distensione dopo le dure frecciate dei giorni scorsi. Oggi il Cav si ...