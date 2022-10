Corriere della Sera

La riunione aveva come obiettivo l'individuazione di un "percorso di pace" che portasse a un chiarimento trae Giorgia Meloni; un percorso che riportasse quantomeno a prima di giovedì ...... non contano le poltrone che occuperemo, ma il segno che. E anche un segnale d'intesa ... Guido Crosetto , sottosegretario alla Difesa nell'ultimo governoe oggi presidente della ... Berlusconi: «Ci lasceremo tutto alle spalle». E il leader di Forza Italia chiama Meloni Oggi l'incontro tra il leader di Forza Italia e il premier in pectore. ‘Svolta o rottura’ I segnali sono positivi ...Lo storico consigliere in prima fila nella trattativa che segna il ritorno di Letta nella tolda decisionale del berlusconismo ROMA - «Di certe cose non so e non dico. Date un’occhiata ai notiziari nel ...