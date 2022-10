Beppe Viola è stato ' Mai dire gol' quindici anni prima di ' Mai dire gol'

Quella domenica si portò via, colpito da un ictus nella sede Rai di Milano, dove si trovava per preparare il suo servizio sulla partita. Se ne andavano insieme un ottimo giornalista ...E poi ci sono dei giorni grigi in cui lo prendi in pieno, come un frontale emotivo contro un tram - a Milano scarellano sempre quelli lì bellissimi, arancioni, eleganti come salotti - a ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...