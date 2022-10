(Di lunedì 17 ottobre 2022)piccanti perDe. L’esperto di gossip, Alessandro Rosica, ha raccontato al settimanale Mio alcunidella presunta liaison traDe. «non solo frequentavama anche altre showgirl, proprio comein quel periodo frequentava altri uomini. Loro questo non lo hanno mai nascosto e negato. Ad esempio si è parlato di untrae Michele Morrone…» racconta alla rivista. Alla domanda sefosse al corrente di questa presunta storia traDe...

L'ex di, infatti, rischia di essere nominato dal preferito della puntata di stasera (che potrebbe essere anche lui). Il vippone è in nomination con Giaele De Donà e Nikita Pelizon e ...Tra i nomi anche un'ex protagonista della Casa Gf Vip, Antonino Spinalbese parla di Ginevra Lamborghini: 'Fuori la incontrerò, però...', il flirt tra Stefano De Martino e Antonella ... Belen Rodriguez, il flirt tra Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi: ecco i retroscena Un video, immagini da sogno, la community in delirio: Belen alza la temperatura, l’ultimo post è letteralmente clamoroso.Belen Rodriguez lascia senza fiato i fan: in un video balla allo specchio mostrando la sua sensualità con abito aderente e tacchi a spillo.