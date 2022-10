Beatles | l’universo femminile nella vita e nelle canzoni | ne parla Vincenzo Oliva in un libro

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 17 ottobre 2022) MILANO –pubblica “Girl” (Tempesta Editore). For the other half of the sky – per l’altra metà del cielo: con queste parole John Lennon apre Woman, la sua dedica definitiva alla donna con cui raggiungere la perfetta armonia e completare un universo altrimenti pieno solo a metà. Anche questoè per l’altra metà del cielo, imperniato sulle figure femminili più importanti delladeiche si intrecciano con quelle delle loro, a cominciare da Girl e Eleanor Rigby, in un mix tra realtà e fantasia. In queste pagine ci sono Cynthia e Yoko, Jane e Linda, Michelle e Lucy in the Sky, Pattie e Olivia, Dear Prudence, Maureen e Barbara Bach, ma anche Astrid, May Pang, Nancy Andrews, Francie Schwartz, Heather Mills e Polythene Pam, Julia Stanley e Mary McCartney ...