Calciomercato.com

... al secondo posto c'è il Borussia Mönchengladbach, al terzo troviamo il Borussia Dortmund; la top ten viene completata da Nizza, Lille, Real Sociedad, Wolfscburg,, Monaco e Bayern ...... basti ricordare i 49 assist in maglia rossonera e i 29 prima ancora con quella del, per Barella è invece una virtù scoperta soprattutto grazie a Inzaghi. E' con lui infatti che il ... Bayer Leverkusen: nuova avventura per Seoane | Mercato | Calciomercato.com Il centrale ha 21 anni e arriva dallo Shalke 04. E’ stato protagonista al 90’, quando ha negato la gioia del pari a Djuric mettendosi davanti alla porta e bloccando il tap-in dell’attaccante ...Brutta sconfitta per il Leverkusen di Xabi Alonso, spazzato via con un pesante 5-1 sul campo dell'Eintracht Francoforte.