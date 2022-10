BatJuan è l’eroe che Napoli merita e di cui ha bisogno | la foto fa il giro dei social

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Juan Jesus si è definitosuial termine di-Bologna, una sua zampata ha dato il primo pareggio agli azzurri. Il gol di Zirzkzee aveva fatto fare una doccia gelata al, in assoluto controllo per i primi trenta minuti ma troppo sprecone davanti alla porta del Bologna. La rete del giocatore olandese segnata al 41? aveva dato ai felsinei un insperato vantaggio, anche se arrivato da un’azione davvero molto bella degli uomini di Thiago Motta. Ma ilha saputo trovare il pareggio dopo appena 4 minuti grazie a Juan Jesus, che si è trasformato in goleador o meglio in. Il difensore delha postato un simpatico post sui, facendo un mix tra Batman e Juan Jesus. Il post di Juan Jesus dopo ...