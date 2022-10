Basket | Nba | Paolo Banchero firma un accordo con Jordan Brand

NAPOLI. Il nipote del famoso cestista argentino "Manu" Ginobili con nobili trascorsi in Europa, Italia e, giocherà a Napoli in C GOLD dimaschile. Il play Franco Ginobili del 1999 e di 185 cm, anch'egli argentino, è stato infatti tesserato oggi dal C. B. Napoli guidato da coach Genni Di ...Prende finalmente il via la stagione di2022/2023 : ecco quindi il calendario, il programma e come seguire in tv le partite. Comincia ...per seguire e vedere live l'azione del grande...Orlando, 17 ott. – (Adnkronos) – Ci sono Luka Doncic e Zion Williamson, Russell Westbrook e Jayson Tatum, Chris Paul e Bradley Beal (e altri ancora). Ora, a questi nomi eccellenti – tutti titolari di ...Con un comunicato pubblicato oggi, i Brooklyn Nets hanno esercitato le loro team options sui contratti della guardia Cam Thomas e del centro Day'Ron ...