Bandi e politiche giovanili | il Comune di Treviolo conquista 80 mila euro per nuovi progetti

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Buone notizie per ildi: sono in arrivo 80per la realizzazione didedicati a ragazze e ragazze. I finanziamenti, ottenuti grazie all’assidua attività di partecipazione aregionali e nazionali da parte dell’attuale amministrazione, sono destinati a favorire la partecipazione dei più giovani alla vita comunitaria e facilitarne l’accesso ai servizi offerti dal. “Il sostegno e la promozione delle nuove generazioni sono elementi fondamentali per l’Amministrazione comunale, che incoraggia la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica del paese”, commenta Martina Locatelli, assessora alle, comunicazione e innovazione. In particolare, due sono ...