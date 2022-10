Avellino | Taurino esonerato | ecco la nota del club

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’U.S.1912 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Roberto. Insieme al tecnico sono stati esonerati l’allenatore in seconda Pietro Sportillo, il preparatore atletico Paolo Rizzo ed il match Analyst Gianmarco Funaro. Ilringrazia i professionisti summenzionati per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo delle rispettive carriere. Per la trasferta di Viterbo la squadra è stata affidata all’allenatore della formazione primavera Raffaele Biancolino L'articolo proviene da Anteprima24.it.

