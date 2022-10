Aurora Ramazzotti mamma | il film della gravidanza E chiede scusa

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Paura, gioia, sgomento, felicità. Queste le emozioni provate daquando ha scoperto di essere in dolce attesa. E' stata la stessa conduttrice, figlia di Michelle Hunziker e Eros, a raccontare su Instagram il suo stato d'animo. Quasi un mese fa, dopo una serie di indiscrezioni,confermò con un video ironico di aspettare un figlio dal fidanzato storico Goffredo Cerza e si scusò con gli amici più stretti per averli tenuti all'oscurolieta novella (il bimbo nascerà a gennaio, nda). Poi le prime foto del pancino pubblicate sui social daMichelle. Visualizza questo post su Instagram ...

La 25enne bellissima con le sue forme da mamma Tra circa cinque mesi metterà al mondo il suo primo bebè per la felicità di Goffredo Cerza Aurora Ramazzotti è bellissima con le sue forme da mamma, la 25enne incinta mostra il pancione sul social, si lascia fotografare con indosso un abito aderente a canottiera nero: il ventre arrotondato... Partecipa successivamente a Miss Italia e all'Isola dei Famosi, per poi diventare, nel 2019, (insieme a Marina La Rosa e ad) una delle opinioniste di Mai dire talk, programma...