Globalist.it

La situazione è in netto peggioramento e tutti siamo a rischio. La Farnesina torna a raccomandare agli italiani che dovessero trovarsi in Ucraina di lasciare il Paese. In un aggiornamento sulla ...Gli allarmi aerei suonano in tutta l' Ucraina : 'ovunque' denuncia Kiev. Le autorità hanno chiesto ai cittadini di rimanere nei rifugi. Le forze russela pressione mentre anche l'Ucraina continua a colpire in Russia, a Belgorod, dove ... Aumentano i raid russi, la Farnesina: “Gli italiani che sono in Ucraina lascino il paese” La Farnesina torna a raccomandare agli italiani che dovessero trovarsi in Ucraina di lasciare il Paese con un aggiornamento sulla situazione ...Gli allarmi aerei suonano in tutta l’Ucraina: raid ovunque denuncia Kiev. Le autorità hanno chiesto ai cittadini di rimanere nei rifugi. Le forze russe aumentano la pressione mentre anche l’Ucraina co ...