Attilio Romita | chi è la figlia Alessia? Età | lavoro | madre | FOTO | Instagram

GF Vip: Giucas Casella tifa per Amaurys/ "Le parole hanno un peso" Chissà che questa volta la proposta di matrimonio fatta dal mago in diretta televisiva non possa trovare una ...Unico eroe che si erge in difesa della verità,che non si contiene ed è spesso in aperta critica con la trasmissione . Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip .Pamela fai schifo, Pamela fai schifo. A buciarda a pamela prati fai la suora ma sei peggio delle monache. A Pamela Prati finiscila de raccontà bugie. Questa volta a portare scompiglio ci ha pensato la ...Uno dei concorrenti della casa più spiata d'Italia ha raccontato un dettaglio della sua vita inaspettato. La tristezza trapelata dalle sue parole è davvero tanta. Ecco tutti i dettagli ...