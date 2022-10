Attacco russo con i droni su Kiev | esplosioni nelle regioni di Odessa | Kharkiv e Sumy Italiano ucciso nel Donesk

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Unsu più obiettivi., ledie a. Diverse eplosioni sono state avvertite nella capitale questa mattina, attorno alle 6.45 locali. Una delleè avvenuta nel distretto di Shevchenkivskyi, nel centro della capitale ucraina, ha annunciato il sindaco Vitali Klitschko in un messaggio su Telegram. “Le sirene dei raid aerei continuano. Rimanete nei vostri rifugi”, ha avvertito il primo cittadino che poi su Twitter ha postato i resti di un drone. Il sindaco della capitale dell’Ucraina ha fatto sapere che l’deiha causato “un incendio in un edificio non residenziale”. “I russi pensano che questi attacchi li aiuteranno, ma queste azioni sanno di disperazione – ha evidenziato Andriy ...

la Repubblica

... Kiev è stata nuovamente bersaglio di unda parte di droni kamikaze alle prime luci dell'...di un foreign fighter italiano 28enne di origina sarda schierato tra le file dell'esercito. Le ...... ha affermato che gli attacchi " avvenuti intorno alle 7 " provenivano dai cosiddetti droni kamikaze che verrebbero forniti dall'Iran all'esercito. L'arriva una settimana esatta dai ... La volontà di distruggere simboli della cultura ucraina, l'uso di droni iraniani e il ruolo di Lukashenko. Ec… Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Mentre l'Ue si prepara a sostenere l’Ucraina con altre armi per 500 milioni la Russia attacca Kiev con i droni kamikaze costringendo la ...