Atletica | l’azzurra Zaynab Dosso vittima di un episodio razzista

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La denuncia sul suo profilo Instagram Si chiamaed è, per i non addetti ai lavori che ben la conoscono, una delle atlete di riferimento della velocità azzurra. La 23enne, detentrice del record italiano sui 60 e bronzo agli Europei di Monaco con la staffetta 4×100, ha deciso di denunciare undi razzismo. Lavive a Roma ed è nata in Costa d’Avorio: è arrivata in Italia nel 2009 da Abidjan, raggiungendo la famiglia che si era trasferita nel 2002 e ha acquisito la cittadinanza nel 2016.era in un bar a festeggiare la nuova abitazione acquistata nella zona nord della Capitale. Una signora le ha chiesto l’elemosina e dopo il no è seguita una brutta reazione. Leggi anche: Caso Egonu, tra chi la difende e chi l’attacca. Da dove arrivano gli insulti ...