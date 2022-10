Atalanta | tra i segreti dell’avvio da sogno c’è anche un tifo da quasi tutto esaurito

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Bergamo. Se il Gewiss Stadium nella scorsa stagione era diventatotabù, di certo la colpa non poteva essere attribuita al cosiddetto “dodicesimo uomo”: la spinta dagli spalti dell’ex Atleti Azzurri d’Italia non è mai mancata, nemmeno nei periodi più complicati in termini di prestazioni e di risultati e compatibilmente con le limitazioni che sono rimaste in vigore fino all’1 aprile . Dal 4-0 alla Sampdoria del 28 febbraio 2022, infatti, Bergamo è stata terra di conquista (o) per circa tre mesi: tre sconfitte e due pareggi nelle restanti cinque giornate del campionato scorso, ai quali si era aggiunto il pari col Milan nel debutto casalingo della nuova stagione. Un digiuno lungo sei partite rotto dal successo interno contro il Torino dell’1 settembre: tripletta di Koopmeiners a scacciare i fantasmi e far gioire, finalmente, i ...