Atalanta | la moglie di Malinovskyi | ‘Sta benissimo | non so perché non gioca…’ | Serie A

numero-diez.com

Commenta per primo Il trequartista dell'Ruslan Malinovskyi finora ha giocato solo 325' in campo in 9 gare, in media 36' a match: ... sabato sera, è rimasto in panchina e lanon se ne ...Zero preparazione, se non quella fatta con lanutrizionista per farsi comunque trovare nella ... Con, Inter, Betis e Lecce, infatti, per la Roma gli unici a segnare sono stati Smalling e ... La moglie di Malinovskyi rivela su IG: "Sta bene, non so perché non gioca" Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...