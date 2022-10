Antonino Spadaccino pronto per Sanremo 2023? Le dichiarazioni

: "Mia madre ha Alzheimer"/ "Me ne sono preso cura personalmente" Poi è arrivata la conferma dai diretti interessati. Un grande amore culminato in un bellissimo matrimonio voluto ...racconta l'Alzheimer di sua madredurante la diretta odierna di A ruota libera , in onda su Rai 1, ha parlato della sua esibizione al Tale e Quale Show, assieme ...Stiamo parlando di Antonino Spadaccino che ha voluto parlare della sua esibizione al Tale e Quale Show, assieme anche al commento di Fausto Leali, autore della canzone con cui si è esibito. Oltre a ...Antonino ha parlato anche dell’esperienza a Tale e Quale Show e per quanto riguarda i prossimo Festival di Sanremo ha aggiunto ...