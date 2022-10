Antonella Clerici a Parigi con tutta la famiglia di Vittorio Garrone | “E’ stato molto bello”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Un lungo fine settimana aperche già sui social aveva mostrato qualche attimo del suo dolce viaggio nella città dell’amore.era in vacanza conma nella cucina di E’ sempre mezzogiorno racconta perché era a, non solo per una dolce fuga d’amore con il suo compagno ma anche per un’emozionante impegno di. La figlia disi è diplomata e la conduttrice raccontala soddisfazione per il traguardo raggiunto. “Io ero a, sono andata a fare un fine settimanano e anche per una cosa diperché Agnese si è diplomata”. La figlia ...