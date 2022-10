Anton Giulio Grande | “Elisabetta | la mia amica | che ho incoronato Miss Calabria”

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Nella seconda serata della 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma presso l’Auditorium Parco della Musica ha conquistato il red carpet il couturiercon un abito sexy ed audace indossato daGregoraci. Il designer presenta, in occasione della kermesse capitolina, una creazioni di haute couture e ci racconta in esclusiva su VelvetMAG i dettagli dell’abito e l’amicizia più che ventennale che lo lega ad. Nella cornice della struttura firmata da Renzo Piano avviene il fulcro della manifestazione che ospita proiezioni, incontri, eventi, mostre, installazioni, convegni e dibattiti. I 1300 mq del viale che conduce alla Cavea sono trasformati in uno dei più grandi red carpet al mondo. L’arte e la creatività non si arrestano e si esprimono in maniera più vigorosa ...