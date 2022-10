Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 17 ottobre

Leggi su zon

(Di lunedì 17 ottobre 2022): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 17Marina (Nina Soldano) si rende conto di essere precipitata in un baratro e non sa come uscirne. Intanto, Manuela aiuta Jimmy con un problema di cuore e si avvicina ancora di più a Niko. Intanto, Guido e Mariella organizzano un “appuntamento al buio” per Sasà.Unal: Nina Soldano- Filmografia Cinema La notte degli squali, regia di Tonino ...