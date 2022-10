Angela Lansbury | le vere cause della morte della Signora in giallo

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Non esiste telespettatore nato a cavallo degli anni ’80, ’90 e 2000 che non abbia guardato almeno una puntatacelebre Lain. Per questo motivo, per il suo talento, per la sua notorietà, per la fama e bravura nella recitazione tanti stanno piangendo. L’attrice si è spenta l’11 ottobre 2022 a Los Angeles. Ma che cosa è successo? Scopriamo cosa ha causato il decessoin-Altranotizia.itLa famosa attrice,si è spenta improvvisamente, nonostante godesse di ottima salute. A dare la notizia sono stati i suoi figli. Ecco come è venuta a ...