Andreas Seppi | wild card e trattamenti Perché l’eco delle sue parole è stato così grande

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Sei volte agli ottavi Slam, tre titoli ATP 250, 66 Slam giocati consecutivamente, il ruolo di numero 18 del mondo, lo status di numero 1 d’Italia per 215 settimane., nella sua carriera, èquesto, e l’ultimo dato dovrebbe rimanere impresso nella mente a molti,soltanto Fabio Fognini (292), Adriano Panatta (284) e Filippo Volandri (218), ad oggi, hanno vissuto più settimane da migliori giocatori del nostro Paese dell’altoatesino, ormai prossimo al ritiro. Per fare un confronto, Andrea Gaudenzi, che oggi è presidente dell’ATP, èprimo giocatore azzurro per 214 settimane, Corrado Barazzutti per 198, Paolo Canè per 191. Tralasciando i casi troppo recenti per poter essere presi in considerazione, vale la pena ricordare che uno come Omar Camporese, che avrebbe potuto imporsi ...