Andrea Mancini è il Chief Sales Officer di Sportequipe e ICKX

(Di lunedì 17 ottobre 2022) ROMA -approda incon l'incarico di. Si occuperà dell'intera struttura commerciale tra pianificazione vendite, flotte e servizi finanziari. In ...

ROMA -approda in Sportequipe e ICKX con l'incarico di Chief Sales Officer. Si occuperà dell'intera struttura commerciale tra pianificazione vendite, flotte e servizi finanziari. In precedenza ......la posta in palio nella sfida esterna contro la Rf Carovigno (7 - 1) allenata dal fasanese... A disposizione Valente, Regnani, Andriola, Bagorda,, Tanzariello, Turco, Mammola, Cofano. ...Martedì 18 ottobre, alle ore 18 al cine-teatro Cecchetti, Mancini terrà una lectio su Antigone e la Ragion di Stato. Mancini sarà relatore anche il 25 ottobre (con un appuntamento dal titolo Socrate e ...L’edizione 2022 del Trofeo delle regioni “Giampaolo Marinoni” si è rivelata ancora una volta una grande giornata di aggregazione, al termine della quale tutti si sono incontrati sopra e sotto al podio ...