Ambrogini d’oro 2022 | Sala | “Pioli grande allenatore | lavoro straordinario al Milan”

Commenta per primo Ci sono anche Stefano Pioli e la Curva Sud tra i candidati agli. Il mondo Milan si ritrova con due nomination per la massima onorificenza cittadina. Il prossimo 7 dicembre saranno assegnati i riconoscimenti civici 2022 e in lizza ci sono anche il ...Premi - o candidature per premi - a mani basse. L'onda lunga dell'effetto scudetto, ovviamente. Dai candidati per il Palloneal Gran Gala Aic (stasera), passando per gli, massima onorificenza cittadina, il Milan spopola. E, a proposito di, il mondo rossonero si ritrova con due nomination per le onorificenze civiche 2022 che verranno conferite ...