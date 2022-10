Amazon | 1000 nuovi posti di lavoro | dove si trova la sede e come candidarsi

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 17 ottobre 2022)offredi, tutto quello che c’è da sapere susiil polo logistico Moltissimi settori negli ultimi anni stanno affrontando momenti di grave crisi, soprattutto a causa dei lunghi lockdown dovuti alla pandemia. A non risentirne però è stato l’e-commerce, in moltissimi infatti quando erano costretti a restare a casa non rinunciavano a fare acquisti online.(Screenshot da Facebook)Sono sempre di più le persone che preferiscono fare i propri acquisti direttamente da casa, senza che sia necessario andare in giro per negozi. Questa infatti è un’abitudine che in moltissimi continuano a conservare dopo il lockdown. Tra le più famose aziende di ...