Altra tegola per Allegri | ecco quanto starà fuori il titolarissimo

l'Adige

Se da una parte in casa Juventus si respira un certo entusiasmo per gli imminenti rientri dei lungodegenti Paul Pogba e Federico Chiesa, dall'si è costretti a fare i conti con l'ennesimo ......allenata da Luca Gotti non può permettersi di perdere un'partita contro una diretta concorrente nella lotta per non retrocedere. Caccia ai tre punti, dunque, nonostante la pesante... Un'altra tegola per la giunta provinciale: il Governo impugna l'assestamento di bilancio Juventus, pochi minuti fa il comunicato ufficiale della società bianconera: ecco quanto dovrà stare fermo il brasiliano.Il risultato ha inaspettatamente sorriso ai reds, con una vittoria di misura ad Anfield per uno a zero grazie al gol di Salah che riporta gli uomini di Klopp sulla scia delle big. Sei qui: Home » prem ...