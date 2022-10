Allarme listeria | ritirato dal mercato un lotto del gorgonzola DOP di Pascoli italiani | “Rischio microbiologico”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Un nuovoper “possibile presenza dimonocytogenes” in undelDolce DOP di marchio. Il Caseificio Gelmini Carlo, con sede a Besate (Milano) ha disposto il richiamo daldel218246252, venduto in confezione da 300 grammi nei negozi Eurospin, per. Tutte le informazioni sul sito del Ministero della Salute. La raccomandazione è “di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per sostituzione o rimborso”. Il nuovo ritiro persegue quelli avvenuti nelle settimane scorse che hanno riguardato alcuni lotti di wurstel, tramezzini e pancakes. Va ricordato che il consumo di wurstel crudi ha portato a 67 ...

