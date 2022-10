Allarme listeria | gorgonzola dolce ritirato dal mercato | il lotto interessato e cosa fare

(Di lunedì 17 ottobre 2022). Ormai i nostri lettori saranno abbastanza ferrati sul tema, perché purtroppo non si tratta di certo del primo caso in queste ultime settimane. Laè il tarlo di quest’ultimo periodo, dato il tasso di frequenza con cui l’viene diramato tra i diversi prodotti confezionati che troviamo nel super. Questa volta è toccato ad undi “Dop” da 300 grammi, a marchio Pascoli Italiani, prodotto da Gelmini Carlo Srl per Eurospin Italia. Anche in questo caso sarebbe stato scoperta una sospetta contaminazione daL’avviso sul sito del Ministero L’avviso e il monito è stato diramato e pubblicato sul sito del Ministero della Salute, ove si specifica che ilin ...

Nuovoe stavolta, dopo i wurstel, i tramezzini al salmone e i pancakes, riguarda il gorgonzola . Sul sito del Ministero della Salute è apparso un richiamo alimentare per il Gorgonzola Dolce ...1' DI LETTURA ROMA - Nuovoper 'possibile presenza dimonocytogenes' in un lotto del Gorgonzola Dolce DOP di marchio Pascoli italiani. Il Caseificio Gelmini Carlo, con sede a Besate (Milano), come si apprende ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...ROMA – Dopo di wurstel, tramezzini e pancakes, nuovo allarme per il Gorgonzola dolce DOP con il marchio ... Il lotto, sarebbe derivato dalla possibile presenza di “listeria monocytogenes”. Lo stesso ...