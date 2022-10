Allarme bollette | 5 milioni di italiani non pagano - Economia - quotidiano net

In difficoltà per l'aumento del prezzo dell'energia. Il 62% dei morosi sostiene che è la prima volta. Il Codacons: nel 2023 le famiglie potrebbero arrivare a dover pagare oltre 4.700 euro di luce e ...Dopo l'di un mese fa, la tradizionale asta della comunità fino al 27 ottobre raccoglie fondi anche per far fronte al caro ...In Italia non si è mai toccato livelli così alti di povertà e nel Mezzogiorno si conferma l'incidenza (10%), scende invece in misura significativa al Nord, in ...In difficoltà per l’aumento del prezzo dell’energia. Il 62% dei morosi sostiene che è la prima volta. Il Codacons: nel 2023 le famiglie potrebbero arrivare a dover pagare oltre 4.700 euro di luce e ga ...