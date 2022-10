All' aeroporto di Fiumicino parte l' Innovation Hub di AdR

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – C'è il robot che consegna food&beverage ai passeggeri ovunque si trovino nell', quello alimentato a energia solare che pulisce i terminal muovendosi in autonomia e, una volta a riposo, si trasforma in una comoda panchina. E poi una sedia a rotelle a guida autonoma, in grado di trasportare i viaggiatori che richiedono supporto per la deambulazione dall'ingresso dei terminal fino ai gate. O, ancora, soluzioni di intelligenza artificiale mai testate prima che rendono più veloci ed efficienti i controlli di sicurezza e la gestione dei bagagli, oltre che più sostenibile il turnaround degli aeromobili in piazzola, riducendo le emissioni di C02. Sono solo alcuni dei progetti sviluppati da startup italiane e internazionali che popolano l'Hub dell'Leonardo da Vinci, un'iniziativa avviata da ...