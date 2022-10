Alimenti | listeria nel gorgonzola | richiamato lotto

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Milano, 17 ott. (Adnkronos Salute) - Dopo wurstel, tramezzini al salmone e pancake, nuova allerta listeriosi per undi 'Dolce Dop' a marchio Pascoli Italiani, il numero 218246252, venduto in confezioni da 300 grammi in esercizi Eurospin. Produttore il caseificio Gelmini Carlo Srl di Besate, nel Milanese, che nei giorni scorsi ha effettuato il richiamo per "possibile presenza dimonocytogenes". Lo riporta il sito del ministero della Salute. L'avvertenza è di "non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso".

