Al Teatro Manzoni di Calenzano «Selezione naturale» di Xavi Moratò | in prima assoluta

Oltre Largo Giannella, ci sono altre zone di Bari solitamentedi questi spettacoli pirotecnici, come Piazza Redentore, Via Nicolai e Via, nel quartieri Libertà, nel punto X, cioè, in ......e Mendelssohn Il direttore d'orchestra Roberto Abbado sale sul podio della Filarmonica del... Auditorium, Via de' Monari ½, ore 20.30, ingresso 10 - 21 euro Nayt Dopo i sold out ...Con Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli, Lorenzo Degl’Innocenti Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli, Lorenzo Degl’Innocenti ...Un concerto all’insegna del romanticismo musicale tedesco, che affianca due grandi compositori come Robert Schumann e Felix Mendelssohn-Bartholdy, quello in programma all’ Auditorium Manzoni lunedì 17 ...