Al Salone dell' Auto di Parigi in anteprima Sportequipe 8 Hybrid - Plug - in

Nuova Renault 4 torna a far sognare e questa volta lo fa in maniera completamente sostenibile. Al'Auto di Parigi 2022 il marchio francese celebra i 25 anni del raid automobilistico 4L Trophy presentando una versione 100% elettrica del futuro SUV da segmento B . La Renault 4 è una vera ...Stellantis ha presentato oggi al'Automobile di Parigi la nuova Jeep Avenger , il primo veicolo elettrico a batteria del marchio . La Jeep Avenger, informa una nota, rappresenta un elemento chiave della strategia globale ...La Jeep Evanger esposta in anteprima mondiale al Salone di Parigi sarà in vendita fra febbraio e marzo del 2023 nelle varianti elettriche, ma verrà offerta solo per i mercati italiano e spagno anche ...La gamma della Microlino, la microcar elettrica (quadriciclo) di cui abbiamo parlato più volte in passato, cresce. Infatti, al Salone dell'Auto di Parigi 2022 è stata presentata la Microlino Lite. Si ...