Al Salone dell Auto di Parigi in anteprima Sportequipe 8 Hybrid - Plug - in

Lo ha detto Carlos Tavares, ceo di Stellantis, incontrando la stampa durante il'auto di Parigi, rispondendo a una domanda sul futuro degli stabilimenti italiani. 'Non vogliamo confondere ...Si occuperÃ'intera struttura commerciale tra pianificazione vendite, flotte e servizi ...city car full - electric ad un suv 7 posti Hybrid Plug - in (svelato in anteprima mondiale oggi al...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Parigi, 17 ott - La carenza di chip 'sta migliorando. Ci sono solo alcuni fornitori che restano problematici. La situazione continuera' a migliorare e per la fine del ...Fino al 23 ottobre a Porte de Versailles i costruttori presentano i loro ultimi modelli, dalla Jeep Avenger alla Renault 4 passando per i marchi asiatici ...