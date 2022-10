Aereo militare russo si schianta sui palazzi a Yeysk | video

(Di lunedì 17 ottobre 2022) In Russia , unSu-34 si èto contro un edificio residenziale nella regione( Krasnodar ).Il pilota è riuscito a espellere. Il suo paracadute è chiaramente visibile nella prima foto.Almeno 15 appartamenti sono stati danneggiati, secondo il Ministero delle situazioni di emergenza.

