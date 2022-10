Addio mobilità | la povertà sempre di più si eredita E per i nati tra 1972 e 1986 l’ascensore sociale si muove verso il basso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Che in Italia il cosiddetto ascensorefunzioni poco e male non è una sorpresa. Il figlio del notaio, del medico, del manager ha la strada spianata per seguire la strada del genitore o fare altro, ma mantenendo uno status socio economico elevato. Allo stesso modo, le origini di chi nasce in una famiglia di operai tendono a condizionarne il destino occupazionale e la posizione nella “scala”. Ifino agli anni Sessanta, complice il miracolo economico e l’aumento dei redditi pro capite, si erano però in parte emancipati da quel destino obbligato, sperimentando un continuo aumento dellal’alto. Poi le cose sono cambiate: “Per itra ile illa quota di chi sperimenta una...