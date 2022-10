A Genova la quarta tappa del prestigioso Guerin Subbuteo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Nel weekend del 22 e 23 ottobre, nella città di, e precisamente presso il TowerAirport Hotel, si disputerà ladel, per la disciplina delTradizionale. Un evento che assume, senza ombra di dubbio, un valore simbolico non indifferente, ad iniziare dal fatto che questotrofeo, considerato tra i più importanti del circuito nazionale del Calcio da Tavolo e del, nacque proprio nel capoluogo ligure, con la prima, storica, edizione giocata nel 1978 (all’epoca, ad aggiudicarsi la vittoria fu Stefano Beverini).: il“is coming home” Organizzato a suo tempo dal genovese Edilio Parodi, importatore e ...

LaVoceDiGenova.it

Allo scorso Salone diabbiamo presentato in anteprima mondiale la nuova versione del ... E che, siamo certi, porterà a crescere anche la, promettente, generazione della famiglia Senese. ...... rumenta come la chiamano a". Bassetti: "Covid Stop terrorismo psicologico"/ "Distinguiamo i positivi dai malati" BASSETTI VS CITRO DELLA RIVA POI IL CHIARIMENTO SULLADOSE Bassetti ha ... A Genova la quarta tappa del prestigioso trofeo Guerin Subbuteo Liguria. Partono oggi, lunedì 17 ottobre, le somministrazioni del vaccino antinfluenzale che, per le categorie protette, potrà essere fatto congiuntamente alla quarta dose anti-Covid. La campagna di v ..."Il Genoa in trasferta ha messo il turbo", titola Il Secolo XIX. Blessin con la quarta vittoria fuori eguaglia il record 1951/52.