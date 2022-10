A Garbagnate il campionato di slalom gigante tra i bidoni

Il Notiziario

La formazione degli universitari è alla ricerca del primo successo in questocontro il ... precisamente aMilanese . Lì fiorisce la sua passione per il calcio: il tifo per l'Inter ......Ancora segno l'Us Vertematese che si mantiene imbattuta e in vetta al girone B deldi ... Gavirate - Gallarate 48 - 26, Tradate -60 - 47; sabato 15 ore 20.45 Btf Cantù - Trezzano; ... Garbagnate, slalom tra bidoni dei rifiuti sui marciapiedi TRENTO. Il Cus UniTrento calcio ritorna in campo domenica 16 ottobre per la sesta giornata di Seconda categoria. La formazione degli universitari è alla ricerca del primo successo in questo campionato ...Basket femminile: si è già aperto il 3° turno del girone B di serie C lombardo. Basket femminile anticipo fatale a Como: prima sconfitta contro il Bollate Si è aperto mercoledì sera con l'anticipo d'a ...