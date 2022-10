3 libri di cucina da leggere nel mese di ottobre

Leggi su appuntidizelda

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Stiamo tornando in una delle stagioni più belle dell’anno e quale buon occasione per consigliare 3daneldi? Pronti per scoprire di quale si trattano? Ricettario dei luoghi immaginari di Alberto Manguel Attenzione. Questo libro contiene una zuppa di demone, un’omelette di drago, dita di mago, hamburger di dinosauro e perfino un cocktail di sangue fresco. Tutti (molto) commestibili, ovviamente con l’indicazione di come sostituire le introvabili uova di drago e altri ingredienti immaginari. Il fatto è che, come colleziona letture, Alberto Manguel fin da ragazzino raccoglie, sperimenta e inventa ricette e qui unisce entrambe le passioni facendoci sedere a tavola con i suoi personaggi preferiti, sullo sfondo dei luoghi letterari più fantasiosi di sempre. Partiamo così per ...