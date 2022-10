23 dicembre 1984 | la strage del Rapido 904

Leggi su dilei

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La storia e la memoria ci impongono di non dimenticare il passato che ci appartiene. Anche se questo è drammatico, brutale e terribile. Non possiamo farlo perché è nostro il diritto di agire affinché certe brutalità non vengano perpetuate, ma sopratutto perché è nostro il dovere di ricordare chi, a causa delle barbarie umane, ha perso la vita. E sono state 16 le persone che hanno perso la vita in quelladi Natale, quella del904. Un attentato avvenuto il 23delsu un treno in corsa sui binari nella Grande Galleria dell’Appennino, proveniente da Napoli e diretto a Milano. Per la modalità di esecuzione, che ricordava la drammatica replica di ciò che era successo sull’Italicus, non ci furono dubbi secondo la Commissione stragi. A commettere l’attentato erano stati gli uomini della criminalità ...