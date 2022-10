“110 e lode!” Giulia | figlia vip appena laureata | tutto l’orgoglio della famosa mamma

... ha conseguito la laurea magistrale in Archeologia e storia antica presso l'Università degli Studi di Torino, con una specializzazione in archeologia medievale, con votazione pari a. ...Ha una laurea e un master ma ha scelto di lavorare come collaboratore scolastico, cioè . La storia di Marco Morosini , 25 anni, magistrale in scienze della comunicazione () e con un master in Marketing - anch'esso con il massimo dei voti - sta facendo discutere. Il ragazzo, orginario di subito dopo la laurea aveva mandato il curriculum per lavorare come ...Ha una laurea e un master ma ha scelto di lavorare come collaboratore scolastico, cioè bidello. La storia di Marco Morosini, 25 anni, laureato magistrale in scienze della ..."Oggi Giulia si è laureata con 110 e lode... Quante emozioni belle, di quelle che ti riempiono gli occhi di lacrime felici e il cuore di una felicità ...