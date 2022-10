Zelensky umilia Putin; Dall' inizio della guerra sono morti 65mila russi

(Di domenica 16 ottobre 2022) "Le perdite totali del nemico in termini di persone uccise si avvicinano a 65.000. Così tanti cittadinia hanno dato la vita per un pugno di persone al Cremlino che ignora la realtà. E stando al modo in cui prosegue l'"operazione di sepoltura" russa, possiamo dire che anche 100.000 cittadininon spingeranno il Cremlino a pensarci un po'", le parole diin un video sui social. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

ilGiornale.it

E anche per questo Andrij Yermack , uno degli uomni più vicini a, ha sentito il bisogno di giustificarsi: "Era uno scambio che valeva la pena fare". E Medvedchuck "ha già detto tutto quello ...Perché gli Stati Uniti non incoraggiano [il presidente ucraino Vladimir]a negoziare, eliminando la necessità di questa orribile, orribile guerra che sta uccidendo... non sappiamo quanti ... Lo scambio che umilia Mosca. Liberati i "nazisti" dell'Azov Davanti alla guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina, disponiamo di "marciatori" di rito differente. La pace è un bene supremo. Ma non va confusa ...La sua trasmissione si chiama Fuori dal Coro. E un motivo ci sarà. Lui è ovviamente Mario Giordano e stiamo parlando di quanto accaduto nella puntata dell'urlatissimo talk-show andata in onda su Rete ...