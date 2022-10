Zaia ricorda l’elezione di Giovanni Paolo II

Corriere del Mezzogiorno

Cosi' il Presidente della Regione Veneto, Luca, 'festeggia' il 150compleanno degli alpini, che ... Particolarmente forte in Veneto, chele loro gesta durante la Grande Guerra e vive ogni ...Siquando l'attuale presidente di FdI si candidò a sindaco di Roma : "Una mamma non può ... Questo probabilmente significherà che Erika Stefani, per cui faceva il tifo Luca, non entrerà ... Emiliano, la giravolta sull’autonomia Ora non ricorda più l’asse con Zaia Il governatore della Puglia aveva fatto approvare una mozione in Regione stile Veneto Ma ora rispolvera l’attacco: «Una vergogna». Prima non la pensava così ...La leader di Fratelli d'Italia replica agli appunti del Cavaliere in cui viene definita "supponente e arrogante". Il rapporto tra FdI e Lega è molto più saldo: Salvini viene elogiato per la prova di c ...