WWE | Grandi progetti per il nuovo brand “NXT Europe”?

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 16 ottobre 2022) La WWE si è espansa nel mercato britannico con l’introduzione di NXT UK nel giugno 2018. Questo progetto ha dato vita a talenti di primo piano come Tyler Bate, Pete Dunne, Gunther e molti altri. Purtroppo però, il loro show è stato accantonato definitivamente. La compagnia ha annunciato NXT, mentre NXT UK appartiene al passato. Ilshow “reinventerà ile la filiera dei talenti” con una rinnovata attenzione all’Europa, questo ci viene detto. Voci di corridoio Secondo rumor, non bisogna tenere conto del licenziamento di Nigel McGuinness come un altro segno che NXTnon si farà presto. Gli addetti ai lavori dicono che la WWE e (BT Sport), così come i nuovi potenziali partner di trasmissione in Europa, hanno tuttiper il ...