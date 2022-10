(Di domenica 16 ottobre 2022) «Nichilista, torinese e disoccupato. Perché dire rapper fa subito bimbominkia e dire cantautore fa subito Festa dell’Unità». Si definisce così, 37 anni, all’anagrafe Guglielmo Bruno. Il suo primo album – Non è il mio genere, il genere umano – è stato pubblicato nel 2013. Da allora,ha messo all’attivo altri quattro dischi – l’ultimo, Pornostalgia, uscito quest’anno – e nel 2021 ha partecipato al Festival di Sanremo con Mai dire mai, brano con cui si è aggiudicato il Premio della critica. In pochi anniè riuscito a ritagliarsi il suo spazio nel panorama musicale italiano con uno stile originale, cinico e sempre pungente. A OpenTalk ha raccontato il suo rapporto con Torino, ricordato la sua vita da impiegato al call center e si è tolto qualche ...

Open

"Nichilista, torinese e disoccupato. Perché dire rapper fa subito bimbominkia e dire cantautore fa subito Festa dell'Unità". Si definisce così, 37 anni, all'anagrafe Guglielmo Bruno. Il suo primo album " Non è il mio genere, il genere umano " è stato pubblicato nel 2013. Da allora,ha messo all'attivo altri ...... The Bluebeaters, Bandak Adabra, Lou Dalfin e cantanti come, Zuli e altri ancora. Ma tutti gli artisti sono stati avvisati dalla Questura della diffida emessa. Il centro sociale aveva ... Willie Peyote: «Gli artisti che mischiano politica e pubblicità sui social Non sono credibili» – L’intervista L’obiettivo è fare in modo che ciò che ascoltiamo (un consiglio, un’indicazione, una critica) diventi motore del cambiamento dentro e fuori di noi ...L’artista torinese chiude a Napoli il suo tour 2022. Un concerto in cui il pantheon dei suoi riferimenti si mescola al ricco repertorio che fa ...