Volley femminile | Ekaterina Antropova nuovo opposto dell’Italia se Paola Egonu darà l’addio?

(Di domenica 16 ottobre 2022)ha detto di volersi prendere una pausa dalla Nazionale, dichiarando di essere ferita per le critiche ricevute nelle ultime settimane. L’ha affermato di avere bisogno di riposo e di soffrire gli attacchi, dopo che in un dialogo col suo procuratore era emerso che alcuni le avrebbero chiesto se fosse italiana. La 23enne, miglior marcatrice dei Mondiali che l’Italia ha chiuso al terzo posto, ha aggiunto che entro gennaio 2023 sapremo quale sarà il suo futuro in azzurro. La prossima stagione proporrà Nations League, Europei e il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sedavveroalla Nazionale, quale sarà l’titolare? La sua seconda è attualmente Sylvia ...

Infine anche un messaggio da parte della Lega PallavoloSerie A e del numero uno Mauro Fabris. "Grazie, quello che fai tu va sempre bene. Sempre. Un altro veneto, Roberto Baggio , in ...Non c'era più Ognjenovic in cabina di regia, sono cambiate le compagne in attacco, eppure Boskovic non ha fatto una piega e ha giganteggiato in maniera perentoria. Si è parlato tante volte della ...Lo sfogo di Paola Egonu ha fatto il giro della rete e l'ipotesi di un breve addio alla Nazionale ora sembra sempre più concreto. Sono anche arrivate le parole del suo agente ...Roma, 16 ott. - (Adnkronos) - "Grazie, quello che fai tu va sempre bene. Sempre. Un altro veneto, Roberto Baggio, in occasione dei Mondiali di calcio di USA 1994, ai rigori finali sbagliò il suo. E pe ...