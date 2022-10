Volley femminile | Egonu vince la classifica marcatrici Bosetti miglior servizio Orro e De Gennaro svettano | le statistiche dei Mondiali

(Di domenica 16 ottobre 2022) I2022 disi sono conclusi con la vittoria della Serbia, capace di difendere il titolo battendo il Brasile in finale. L’Italia è salita sul terzo gradino del podio regolando gli USA nell’atto conclusivo per la medaglia di bronzo. Quattro azzurre si sono imposte nelle varie classifiche di rendimento. Paolaè risultata lae marcatrice con 275 punti all’attivo, avendo la meglio sulla polacca Magdalena Stysiak (241) e sulla serba Tijana Boskovic (240), premiata meritatamente come MVP del torneo. L’opposto della nostra Nazionale ha vinto anche ladegli attacchi con 244 punti segnati contro i 219 di Boskovic e i 203 della belga Britt Herbots., Italia seconda nel ranking FIVB: piazzamento ...

Continua purtroppo a tener banco la polemica legata a Paola Egonu. L'azzurra, nonostante il terzo posto dell'Italia alai Mondiali di, è stata ricoperta di critiche dopo la semifinale persa con il Brasile e, in un momento di cedimento, ha confessato di voler lasciare la ...RANKING FIVB (TOP - 10) 1. Serbia 393 2. Italia 391Chiusura da applausi per le giocatrici dell’HL Immobiliare Volley che hanno superato per 3-0 in trasferta a Sernaglia della Battaglia il Volley Piave."Piena solidarietà alla campionessa di volley Paola Egonu dal presidente Draghi nella telefonata di questa mattina. L'atleta azzurra è un orgoglio dello sport italiano, avrà future occasioni per ...