Viviani ancora iridato nell’Eliminazione su pista

(Di domenica 16 ottobre 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Eliva, più forte della sfortuna, bissa il successo del 2021, a Roubaix, con il titolo Mondialedi ciclismo sual Velodrome National di St Quentin. Alle sue spalle finisce il neozelandese Corbin Strong, medaglia d’argento. Terzo posto e bronzo per l’inglese Ethan Vernon. Il veronese lo aveva detto “correrò con tutta la rabbia che ho in corpo”. Non gli era andato certo giù il 7° posto ottenuto ieri nell’Omnium. La corsa ha vissuto momenti veramente concitati che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Lo stesso, che è giunto al traguardo con un’abrasione sul polpaccio destro, è entrato in contatto con gli avversari. Per lui un veloce stop per cambiare la bici e ripartenza con brivido.“Non so se la bici avesse qualcosa ma non potevo rischiare ...