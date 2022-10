VIDEO Moto3 | GP Australia 2022 | highlights e sintesi gara Guevara campione del mondo

Leggi su oasport

(Di domenica 16 ottobre 2022) Vittoria e titolo inper Izan. Il portacolori di Aspar è stato perfetto per l’ennesima volta in questo, meritatamentedelcon due competizioni d’anticipo. Il #25 del gruppo ha regalato emozioni, abile a concludere con ben tre decimi di scarto sul turco Deniz Oncu (KTM). Ayumu Sasaki (Max Racing), padrone indiscusso delle qualifiche con un passo incredibile, ha tagliato il traguardo al terzo posto primeggiando sul nostro Stefano Nepa (Angeluss MTA Team) ed l britannico John McPhee (Max Racing), rispettivamente in quinta e sesta piazza. Solamente nono Dennis Foggia (Leopard) davanti a Riccardo Rossi (SIC58). Fine settimana abbastanza difficile per i due italiani, decisamente inferiori rispetto ai diretti avversari nell’impegnativo tracciato di Phillip ...